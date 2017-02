Vers un doublement du nombre d'appareils IoT au cours des trois prochaines années

Ces 8,4 milliards d'appareils représenteront un montant d'1,69 billion de dollars environ. Quelque 63 pour cent de ces appareils seront destinés au marché à la consommation, et le reste à des applications professionnelles et ce, même si ces dernières représentent actuellement 57 pour cent des dépenses dans le segment. On achètera donc plus d'IoT à la consommation, mais on dépensera davantage dans l'IoT sur le marché professionnel.

Ces chiffres proviennent du cabinet d'analystes Gartner, qui fait observer que le nombre d'appareils écoulés entre 2016 et 2017 croîtra de 31 pour cent. Nous n'en serons cependant pas encore à un maximum, puisque selon Gartner, le nombre d'appareils IoT vendus devrait d'ici 2020 atteindre 20,415 milliards d'unités pour un chiffre d'affaires de 2,926 billions de dollars.

Pour les années à venir, Gartner table donc sur une forte progression de l'IoT, y compris des systèmes connectés pour la voiture, mais aussi des décodeurs interactifs et des compteurs électriques intelligents qu'on retrouve aujourd'hui déjà dans de nombreuses habitations.