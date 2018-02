Verizon n'envisage plus de vendre des smartphones d'Huawei

Des craintes sans cesse répétées de la part des instances gouvernementales américaines et des soupçons de liens entre Huawei et les services d'espionnage chinois nuisent à cette entreprise depuis quasiment 15 ans déjà. Voilà qui ferait à présent échouer aussi un accord avec Verizon, selon Bloomberg, qui se base sur des sources anonymes au courant de la question.

Dans le rapport, on peut lire que Verizon a décidé de ne pas reprendre dans sa gamme de produits le Mate 10 Pro d'Huawei, un smartphone positionné comme un concurrent de l'iPhone d'Apple et des appareils mobiles de Samsung. Cette décision succède à celle prise plus tôt ce mois-ci par le concurrent carrier AT&T, qui avait également conclu un accord en vue de vendre le Mate 10 Pro à sa clientèle.

