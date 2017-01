Verizon doute encore à propos du rachat de Yahoo

"Je ne peux aujourd'hui pas encore me prononcer avec certitude car il y a encore des doutes", a affirmé la directrice de Verizon, Walden. Verizon avait annoncé l'été dernier vouloir racheter Yahoo pour plus de 4,8 milliards de dollars. Cet accord doit cependant encore être finalisé et approuvé.

Le fait est que peu après cette annonce, Yahoo a été la cible d'une vaste cyber-attaque externe. En 2014 déjà, les données personnelles de plus de 500 millions d'utilisateurs de Yahoo avaient été dérobées. Et le mois dernier, l'entreprise a dévoilé qu'en 2013, les données de pas moins d'un milliard de comptes avaient également été volées, ce qui constitue l'un des plus importants piratages à ce jour.

Selon Walden, les arguments en faveur du rachat de Yahoo sont encore et toujours d'actualité, mais Verizon procède quand même à une enquête sur ces piratages. "Je dois encore détenir certains éléments avant de prendre une décision. Il y a encore pas mal de choses que nous ignorons", a ajouté Walden. Certains analystes pensent que Verizon espère surtout pouvoir encore diminuer le montant prévu pour le rachat.

