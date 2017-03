Ventes de voitures électriques: on est proche du million

Les ventes de voitures électriques ont nettement progressé ces dernières années. En 2016, quasiment 700.000 exemplaires ont été écoulés, contre 450.000 l'année précédente. BNEF a calculé que deux millions de ces voitures sont actuellement en circulation dans le monde.

Les analystes affirment par ailleurs que par rapport aux ventes totales de voitures, la part des modèles électriques est encore et toujours négligeable. L'année dernière, il n'y a que dans onze pays qu'on a vendu plus d'1 pour cent de voitures électriques.

En outre, on observe cette année une chute radicale des ventes de véhicules électriques en Chine à cause d'un changement de réglementation. Selon les analystes, voilà qui indique que le marché des voitures électriques dépend encore et toujours en grande partie de mesures de stimulation.