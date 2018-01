Veeam s'empare de la startup AWS

Veeam met la main sur N2WS pour 42,5 millions de dollars cash. L'entreprise rachetée existe depuis 2012 et s'occupe de sauvegardes professionnelles et de reprises après sinistre au sein d'AWS. Veeam collaborait avec N2WS depuis mai de l'année dernière déjà pour une disponibilité propre au sein de l'infrastructure d'Amazon.

N2WS dispose d'un siège central dans l'état américain de Floride et d'un centre R&D dans la ville israélienne d'Haïfa. Elle possède en outre aussi une filiale européenne à Edimbourg. L'entreprise est actuellement dirigée par Jason Judge et a, selon Veeam, enregistré en 2017 une croissance de 102 pour cent de son chiffre d'affaires. Coca-Cola, Oracle et Dyson notamment comptent au nombre de ses clients.

Grâce à ce rachat, Veeam entend renforcer sa position sur le marché IaaS. Du reste, le cabinet d'analystes Gartner s'attend à ce que la valeur de ce marché atteigne quelque 88 milliards de dollars d'ici 2022.