Veeam n'est pas à vendre

Veeam n'est pas à l'étalage, et cela ne fait pas partie non plus de la stratégie du spécialiste en sauvegardes et en disponibilité. McKay dément en outre tout intérêt de la part de HPE. Veeam n'est donc pas officiellement en vente, mais peut toujours être reprise, affirme pour sa part The Register.

Veeam est leader dans le Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software. Selon Gartner, HPE est un challenger. Les deux entreprises s'abstiennent de tout commentaire, mais des sources bien informées signalent cependant à Dutch IT-Channel que la rumeur de The Register n'est pas fondée.

Veeam a été fondée en 2006 par le CTO Andrei Baranov et le président Ratmir Timashev. Veeam progresse rapidement sur le marché 'backup & availability'. Veeam ciblait déjà le segment des PME et le 'midmarket'. A présent, elle vise activement le nuage et le marché des grandes entreprises et ce, par l'intermédiaire de plus de 45.000 ProPartners.