USB-C en passe de devenir deux fois plus rapide

Par souci de clarté, il s'agit ici de câbles USB-C existants qui supportent SuperSpeed USB ou SuperSpeed USB 10 Gbps, en combinaison avec des appareils qui seront disponibles dans les années à venir, et pas avec les appareils existants dotés uniquement de ports USB ordinaires.

Concrètement, il sera possible pour les appareils de supporter à partir de la version 3.2 les 'multi-lane operations'. Cela signifie que les transferts de données pourront s'effectuer sur deux voies de 5 ou de 10 Gbps, ce qui se traduira par une vitesse maximale de 20 Gbps, soit un peu plus de deux giga-octets par seconde.

Les spécifications pour ce faire se trouvent à présent au stade de dernière version provisoire ('final draft') et seront selon toute vraisemblance confirmées formellement d'ici septembre. Voilà ce qu'affirme l'USB 3.0 Promotor Group, une organisation où siègent notamment Apple, Microsoft, Intel et Texas Instruments, dans le but de définir la norme USB.

L'anguille sous roche dans ce cas, c'est que lors d'un transfert de données, tant l'appareil d'envoi que celui de réception devront supporter USB 3.2. Sinon, la vitesse restera limitée à celle de l'élément le plus lent de la chaîne. Mais l'on s'attend généralement à ce que la plupart des smartphones, ordinateurs portables et autres produits électroniques arrivant sur le marché supportent par défaut la norme la plus récente. Tout comme cela s'était passé précédemment avec USB 2.0 ou 3.0. La nouvelle norme demeurera aussi compatible par défaut avec les connecteurs USB et USB-C actuels.