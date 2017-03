Uptime héberge ses services 'cloud' chez LCL

La filiale du groupe Uptime propose notamment les services IaaS, PaaS et SaaS. Pour étoffer sa gamme et répondre aux besoins de sa croissance, elle s'est tournée vers les centres de données de LCL. C'est ainsi que l'ensemble de l'IT d'un groupe de construction sera hébergée dans le centre de données de LCL à Diegem. Le site d'Alost sera, lui, utilisé pour proposer DRaaS (Disaster Recovery as a Service).

A l'entendre, Uptime Elastix compte plus de 500 clients et a enregistré en 2016 une augmentation de septante pour cent de son chiffre d'affaires 'cloud'. Le fournisseur cible les entreprises moyennes et grandes. Le choix de LCL est dû au fait que le spécialiste en centres de données est neutre au niveau des carriers et qu'il dispose d'une certification ISO.