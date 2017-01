Uptane entend protéger votre voiture connectée contre les pirates

La nouvelle avait défrayé la chronique durant l'été de 2015: des pirates avaient via une connexion internet pris le contrôle d'une Jeep Cherokee en train de circuler. Les freins, la vitesse, l'airco et la radio avaient en l'occurrence pu être manipulés à distance.

C'est pour éviter ce genre de désagrément à l'avenir qu'un groupe d'universitaires et d'experts industriels américains collaborent à Homeland Security, afin de protéger les voitures connectées contre les cyber-attaques. Ils ont baptisé Uptane le logiciel open source qu'ils ont développé dans ce but et affirment qu'il sera capable de contrer 'une série très étendue d'attaques'. Le système s'avère très flexible, ce qui fait que pas mal de constructeurs automobiles pourront l'embarquer aisément, selon Forbes.

Uptane est en outre open source et se trouve sur Github, ce qui fait que tout un chacun peut en découvrir le code. Les développeurs du logiciel espèrent que les meilleurs experts en sécurité prendront le relais et amélioreront encore le code où cela sera nécessaire, avant qu'il soit utilisé à grande échelle. C'est ainsi que le système - qui est à présent déjà plus sûr que ceux qui équipent la plupart des voitures connectées actuelles - pourrait être rendu encore meilleur et offrir une défense plus solide contre les pirates.

Pas un nouveau Speed

Voilà une nouveauté intéressante dans la mesure où tout ce qui est connecté à internet, peut être piraté. Aujourd'hui, les ordinateurs sont la cible de rançongiciels (ransomware), ce qui fait que leur propriétaire en perd le contrôle. Cela pourrait arriver aussi avec la voiture. On aurait droit alors à un scénario comme dans le film Speed, où Keanu Reeves conduit un autobus qui ne peut rouler à moins de 80 kilomètres à l'heure sous peine d'exploser. On pourrait imaginer qu'un pirate prenne le contrôle d'une voiture ou d'un autobus et s'amuse à jouer avec sa vitesse, jusqu'à ce qu'une rançon soit versée. Cela ne serait pas un problème au quotidien, mais mieux vaut agir à présent pour l'éviter.