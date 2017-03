Unix-Solutions ouvre un centre de données à Louvain

Depuis 2013 déjà, Unix-Solutions dispose d'un centre de données certifié ISO à Zaventem équipé de 72 armoires (racks), susceptibles d'être portées à 182. Lorsque le centre de données de Louvain ouvrira ses portes, il faudra y ajouter quelque 150 racks. Voilà qui devrait permettre notamment des services de centres de données jumelés garantissant un fonctionnement non-stop.

Les deux centres de données seront distants de plus de dix kilomètres l'un de l'autre, ce qui s'avérera intéressant pour la reprise d'activité (disaster recovery), mais de moins de cinquante kilomètres, ce qui, selon l'entreprise, est favorable aussi pour maintenir suffisamment rapide la connexion par fibre optique entre les deux bâtiments.

Le site louvaniste appartenait initialement à Orange (ex-Mobistar). Mais il a été quasiment entièrement réaménagé avec notamment un nouveau système de refroidissement et des UPS (alimentation de réserve). Le centre de données devrait être opérationnel après l'été.

Unix-Solutions occupe aujourd'hui sept personnes. Outre son infrastructure de données propre, l'entreprise fait également appel aux services des centres de données de LCL et Interxion. L'ouverture du bâtiment louvaniste ne signifiera cependant pas, selon le directeur Steven Bens, que c'en sera fini: "Interxion et LCL resteront des centres de données importants pour nous à des fins d'interconnexion avec d'autres fournisseurs et clients."