Unifly et Huawei vont collaborer

Huawei est sur le point de collaborer avec Unifly. Les deux entreprises ont signé un accord de recherche et développement en matière d''Unmanned Traffic Management'.

L'entreprise belge Unifly (récemment encore couronnée Data News Start-up of the Year 2018) est spécialisée en navigation de drones, un secteur en plein boum, maintenant que le nombre de drones augmente dans l'espace aérien au-dessus des villes et communes. Pour les autorités en charge du trafic aérien civil (CAA) et les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP), il convient certes entre autres de se pencher sur l'enregistrement, l'assurance, la navigabilité et la certification. Mais il faut aussi que l'espace aérien soit sécurisé à présent qu'un tas d'appareils volants viennent s'y ajouter. C'est précisément sur ce dernier point qu'Unifly et Huwai vont se serrer les coudes.

Le géant télécom chinois dispose en effet d'une technologie capable d'identifier les utilisateurs de drone et de les localiser sur base de la carte SIM de l'opérateur. En combinaison avec la plate-forme Unmanned Traffic Management (UTM) d'Unifly, cela devrait permettre aux ANSP d'intégrer les drones de manière sûre dans l'espace aérien.

La plate-forme UTM d'Unifly devrait ainsi pouvoir suivre les drones en temps réel et savoir qui les utilise, où ils volent et/ou s'ils peuvent se trouver là.