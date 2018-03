Une première approche d'Android P

Selon une bonne vieille habitude annuelle, Google lance en ce mois de mars la 'developer preview' de sa toute nouvelle version d'Android. Celle-ci a reçu la lettre 'P' en plus et peut être testée à partir d'aujourd'hui. On ne connaît cependant pas encore l'appellation complète de la neuvième version d'Android. Les spéculations vont bon train à propos d'Android 'Peppermint' ou 'Popsicle'.

Du blanc partout

Ce qui frappe aussitôt dans Android P, c'est le blanc omniprésent. Avec les icônes dans la mise à jour Oreo, on avait déjà eu un aperçu que Google voulait davantage miser sur un design blanc, et tout semble indiquer que cela ne fait que s'accentuer avec Android P. Le menu des notifications qui apparaît en balayant l'écran de haut en bas, est tout à fait différent. L'overlay transparent d'Android 8.1 a disparu et a fait place à des coins blancs arrondis.

La manière dont les messages s'affichent dans le centre des notifications est aussi différente. Google entend montrer plus d'informations dans l'aperçu. Vous pourrez donc désormais lire une partie de la conversation. Les photos sont également plus claires, et la fonction 'Smart Reply' de Google, qui présente les réponses automatiques, sera intégrée à l'aperçu.

Que vous en soyez fan ou non, la 'notch' (encoche) bien connue de l'iPhone X subsistera encore quelque temps, aussi sur Android. Google implémente en effet des fonctions permettant aux développeurs de logiciels d'utiliser plus facilement l'encoche dans l'écran. C'est ainsi qu'une appli peut exploiter l'écran complet, donc aussi la partie entourant l'encoche.

Pour les utilisateurs

Avec Android P, Google veut davantage miser sur l'efficience de la batterie. Les fonctions, qui avaient déjà été ajoutées dans les versions précédentes d'Android, telles Doze, App Standby et Background Limit, ont encore été peaufinées, afin d'offrir aux utilisateurs une autonomie plus longue de la batterie.

La confidentialité des utilisateurs a également été améliorée dans Android P. Dans des vidéos, on peut voir combien certaines applis 'restent à l'écoute' même lorsqu'elles ne sont pas actives, ce qui est impossible avec Android P. Si une appli tente d'accéder à l'appareil photo ou au micro, alors qu'elle tourne uniquement en toile de fond, elle ne le pourra pas.

Grâce à des améliorations apportées aux mécanismes de localisation et à l'utilisation du réseau wifi, votre smartphone saura à quasiment deux mètres près où vous trouvez. Cela signifie que la navigation dans un bâtiment, comme par exemple dans un indoor shopping center ou un aéroport, sera possible.

Pour les développeurs

La 'developer preview' est évidemment avant tout destinée aux développeurs. Les principaux changements décrits par Google dans un communiqué posté sur son blog sont en soi moins intéressants pour l'utilisateur ordinaire. Il s'agit ici surtout d'améliorations des méthodes avec lesquelles les développeurs créent leurs applis.

La 'developer preview' peut dès à présent être testée de deux façons. Soit en installant manuellement la version sur un appareil Google Pixel, soit en téléchargeant un émulateur et en faisant ainsi tourner Android P sur un ordinateur.

Google insiste sur le fait qu'il s'agit d'une version très précoce de tout ce qu'on peut attendre du nouvel Android. A l'entendre, l'entreprise révélera bien d'autres choses encore lors de Google I/O en mai.