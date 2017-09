Une panne chez Hotmail et Office 365 touche des utilisateurs belges

La panne a débuté dans le courant de la journée d'hier. Divers utilisateurs en Europe étaient dans l'incapacité d'encore ouvrir leur boîte mail ou s'ils y parvenaient, ils ne pouvaient plus envoyer ou recevoir des mails.

We are investigating https://t.co/ZUfyjth6sU issues for some customers in Europe. Please check for more information under OL119734. — Office 365 Status (@Office365Status) September 18, 2017

We are investigating an Exchange issue for some customers in Europe. Please check for more information under EX119738. — Office 365 Status (@Office365Status) September 18, 2017

Sur la page de statut d'Office, on peut lire à présent qu'une partie de l'infrastructure n'a pas traité correctement diverses requêtes, ce qui fait que le service s'est planté. Microsoft a dû procéder à une reconfiguration. Depuis cette nuit, Outlook.com et toutes les boîtes mail liées à Exchange, Live ou Hotmail fonctionneraient de nouveau.

On ne sait pas combien d'utilisateurs ont été touchés par cette panne. On peut cependant déduire du nombre de messages postés sur les médias sociaux que la panne concernait divers utilisateurs belges et néerlandais. L'un de ceux-ci a même confié à Data News qu'il avait perdu des mails. La page de statut de Microsoft indique que les mails perdus pourraient encore arriver plus tard dans la journée, mais rien n'est moins sûr.