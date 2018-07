Une panne chez Google Cloud paralyse Discord, Spotify et des jeux

La plate-forme de communication-jeux Discord, Spotify, Snapchat, CNN et des jeux comme Pokémon Go et Rocket League ont été impactés par la panne.

Google annonce sur la page de statut de sa Cloud Platform qu'il y a eu des problèmes avec le Google Cloud Global Loadbalancer, ce qui généra un message d'erreur 502 ('bad gateway'). Il en résulta des difficultés pour des services tels AppEngine Stackdriver et Dialogflow.

La panne débuta à 21H15' (heure belge) et a été résolue vers 22H05'. Les services touchés utilisant Google Cloud devraient entre-temps donc de nouveau fonctionner correctement.