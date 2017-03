Une panne chez Amazon engendre de nombreux problèmes internet

Lorsqu'un fournisseur de solutions de stockage dans le nuage comme Amazon Web Services (AWS) subit une panne importante au niveau de son Simple Storage Service (S3), les conséquences sur internet sont bel et bien réelles. Ou comme l'a décrit un utilisateur sur Twitter: c'est comme si quelqu'un avait retiré le disque dur d'internet. Au nombre des sites et services touchés, citons Trello, Quora, IFTTT, Business Insider, Giphy, Slack, Adobe-services, Buffer, Flipboard, gitHub, Imgur, Medium, The Verge, Zendesk et bien d'autres encore. Les applis d'Airbnb, Pinterest et Bitmoji (Snapchat) ne fonctionnaient plus non plus que péniblement.

Certains appareil intelligents tels l'assistant Alexa d'Amazon et le thermostat Nest étaient hier soir aussi partiellement déconnectés d'internet suite à la panne. Au même moment, Apple a également été aux prises avec quelques problèmes dans ses App Store et iCloud notamment, mais on ne sait pas clairement si cela était lié à la panne chez Amazon. Détail étonnant: le propre page de statut d'Amazon a également pâti de la panne, ce qui fait qu'elle n'a initialement pas révélé l'impact de celle-ci. Et le site web spécialisé contrôlant si un site web est à l'arrêt, ne répondait plus lui non plus.

S3 héberge quasiment150.000 sites web et est utilisé en outre par de nombreuses grandes et petites entreprises en tant que support de stockage en ligne relativement bon marché. Les pannes chez AWS ne sont pas fréquentes, mais elles se font sentir de manière d'autant plus aiguë. En tout, la panne d'hier soir a duré plus de quatre heures. La précédente panne importante chez AWS remonte à 2015, lorsque des sites tels Airbnb, Netflix et IMDb furent inaccessibles pendant quelques heures. Quant à savoir si les sites et services concernés ont droit à être indemnisés, cela dépend des SLA (service level agreements) convenus en matière de disponibilité. Amazon n'a pas encore révélé quelle était la cause précise du problème.