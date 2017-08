Une organisation de consommateurs doute de la fiabilité des ordinateurs portables Surface

Il s'agit des Surface Laptop de 128 Go et de 256 Go et des Surface Book de 128 Go et de 512 Go, les deux derniers modèles étant des appareils à écran amovible.

La raison pour laquelle Consumer Reports retire sa recommandation, réside dans le fait qu'elle estime à présent que la fiabilité prévue de ces appareils est 'statistiquement et significativement' inférieure à celle d'autres marques. L'organisation de consommateurs se base ici sur un questionnaire envoyé à ses abonnés, d'où il ressort qu'un nombre étonnamment important d'utilisateurs éprouvent des problèmes de démarrage, de gel de l'image ou de piètre réaction de l'écran tactile.

Microsoft: 'Nos appareils ne tombent pas plus souvent en panne'

Microsoft même réagit contre le fait que ses appareils présenteraient plus souvent des problèmes que d'autres. Dans un communiqué adressé à USA Today, l'entreprise déclare que ses ordinateurs portables sont développés de manière très professionnelle et sont testés en long et en large. Et d'ajouter que ses appareils ne sont pas moins fiables que ceux de la concurrence: "Chaque génération de Surface est plus puissante et plus fiable que la précédente. Les chiffres d'appareils renvoyés et exigeant un support sont similaires, voire inférieurs à la moyenne du secteur pour ce type d'équipement."