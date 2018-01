Une nouvelle panne chez Proximus touche aussi internet et les SMS

Lundi soir, les problèmes se limitaient aux signaux TV en Flandre, mais aujourd'hui, il semble qu'ils s'étendent tant à Skynet (internet fixe) qu'aux services mobiles (surtout le trafic des SMS) et ce, dans l'ensemble du pays. C'est ainsi que l'entreprise de transport flamande De Lijn a confirmé à la VRT qu'il n'était actuellement pas possible d'acheter des tickets par SMS via Proximus. Un collaborateur de Data News connaît également des difficultés au niveau de sa connexion internet, même si cela semble être entre-temps résolu.

Le service presse de Proximus n'a pas encore d'explication pour ces nouveaux problèmes. On ne sait donc pas s'ils ont un lien avec la panne TV d'hier, qui avait été causée par une interruption de courant dans le centre de données. Le service clientèle de l'entreprise confirme cependant bien sur Twitter qu'il y a de nouveau des problèmes.