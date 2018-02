Une nouvelle appli de Total permet de lancer un plein de carburant à partir du smartphone

Le fournisseur de carburants Total a présenté son appli 'eWallet' au MWC. Elle permet d'activer et de payer un plein de carburant à partir d'un smartphone. Total l'a développée en collaboration avec le service de paiements Worldline.

L'année dernière, Total avait lancé le service sous la forme d'un projet d'essai en Allemagne. Mais voici qu'à présent, l'entreprise souhaite l'introduire progressivement dans toute l'Europe. Selon le communiqué de presse, ce sont la Belgique et l'Allemagne qui seront les premiers pays concernés.

Mode de fonctionnement

Vous sélectionnez d'abord le type de carburant voulu, puis vous choisissez la pompe où vous voulez faire le plein. Ensuite, vous payez au moyen de votre smartphone via votre carte de banque, ou avec la carte de carburant de Total. A terme, il se murmure que le fournisseur serait prêt à supporter davantage de moyens de paiement tiers.

"L'eWallet de Total est un important jalon dans notre évolution stratégique en vue de devenir un top-fournisseur de nouveaux service mobiles", déclare Antoine Tournand, directeur Réseaux et Cartes chez Total. Selon le communiqué de presse, l'appli pourra être utilisée non seulement pour faire le plein, mais aussi pour payer dans les boutiques et dans les installations de carwash de l'entreprise.