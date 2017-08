Une jeune millionnaire en bitcoins veut envoyer votre message dans l'espace

Il y a quarante ans, un disque d'or avait été envoyé dans l'espace lors d'une mission Voyager. Ce disque contenait 'un message de l'humanité', destiné à de potentiels extraterrestres. Les fragments avaient été soigneusement sélectionnés par une commission de la NASA, présidée par l'astronome réputé Carl Sagan. Sur le disque, on trouvait des sons typiques de la façon dont la vie se passait en 1977 sur la Terre, de la musique de différentes cultures et des messages dans 55 langues, dont le français ('cordiales salutations à tout le monde').

Il y a quatre ans, Voyager quittait notre système solaire. Il n'y à présent rien qui ait jamais été réalisé de la main de l'homme à se trouver aussi loin de la Terre. La chance que le disque d'or aboutisse un jour dans les 'mains' d'extraterrestres, semble cependant incroyablement faible. Le disque revêt surtout une valeur symbolique.

'Montrer l'humanité sous son meilleur jour'

Aujourd'hui, quarante ans après 'The Golden Record', la NASA va de nouveau envoyer dans l'espace un message de l'humanité. Ce projet, baptisé Da Vinci, est une initiative d'Erik Finman. Ce jeune de 18 ans qui vient de quitter l'école est devenu millionnaire en investissant dans les bitcoins (voir encadré).

Aujourd'hui, il a lancé un site web sur lequel tout un chacun peut déposer une vidéo. Le but est de 'montrer l'humanité sous son meilleur jour'. Finman demande des vidéos tant de vous que de vos amis mettant en scène des personnes se livrant à du bénévolat, ou quelqu'un que vous voulez tout spécialement mettre en évidence. L'objectif est que soit expédiée dans l'espace au moins une vidéo de chaque pays via un mini-satellite. 'Comme tout le monde dispose actuellement d'un smartphone avec appareil photo et d'une connexion internet, nous pourrons montrer le monde d'une autre manière et faire voir combien il a changé en quarante ans', peut-on lire sur le site web du projet.

Selon Business Insider, quelques célébrités ont déjà apporté leur soutien au projet, dont la star de YouTube Logan Paul. Le satellite emportera également le disque signé '1989' de Taylor Swift, parce que 'la chanteuse représente bien l'époque actuelle.'

Le satellite de la NASA restera cependant en orbite autour de la Terre, et le nouveau message ne quittera donc pas notre système solaire, contrairement au disque d'or de Sagan.