Une jeune entreprise néerlandaise envisage un hyperloop reliant Amsterdam et Paris

Au début de cette année, l'équipe d'étudiants de la TU Delft avait remporté la SpaceX Hyperloop Pod Competition. Elle convertit ensuite très vite ses ambitions en une startup baptisée Hardt. Cette petite entreprise a en février fait l'objet d'un investissement de la part du NS Innovatiefonds (des chemins de fer néerlandais) et d'Uniiq, qui y injectèrent chacun 300.000 euros. Elle a entre-temps aussi conclu une collaboration avec le groupe de construction néerlandais BAM à propos d'un site de test.

Mais les ambitions de la jeune entreprise se poursuivent. Actuellement, un tube de trente mètres de longueur est en cours de construction à des fins de tests. "Sur ce site, nous testerons tous les systèmes qui n'exigent pas des vitesses élevées", déclare Tim Houter, co-fondateur de Hardt Global Mobility, à l'agence Reuters.

D'ici 2019, l'entreprise entend trouver de nouveaux investisseurs en vue de déployer une ligne plus longue. C'est à partir de 2021 que l'aventure deviendrait vraiment passionnante car cette année là, Hardt prévoit les prémisses d'un hyperloop commercial entre Amsterdam et Paris.

La mise en place effective de cette ligne dépendra évidemment des investissements que l'entreprise pourra récolter. On ignore donc encore exactement quand la ligne en question sera commercialement opérationnelle. Mais en tout cas, elle pourrait représenter une sérieuse concurrence pour les lignes à grande vitesse actuelles reliant Amsterdam et Paris et transitant par Anvers et Bruxelles.