Une jeune entreprise bruxelloise a développé un scanner 3D pour l'ajustement virtuel de vêtements

Treedy's présente un scanner qui est capable de générer une image tridimensionnelle de votre corps. L'appareil a plus ou moins le format d'une cabine d'essayage et cible surtout les magasins de confection et les boutiques web vendant des vêtements. Selon Treedy's, des magasins d'e-commerce tels Zalando en ont déjà commandé un exemplaire, et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) aurait désigné deux chercheurs en vue d'étudier plus avant ce projet.

Précision de 0,2 millimètre

David Francotte, co-fondateur de la startup, entend améliorer l'expérience d'achat des clients avec le scanner 3D: "A l'aide de son profil morphologique, le client peut commander dans un magasin ou sur internet des habits tout faits ou réalisés sur mesure."

Ce type de profil morphologique peut être créé par le scanner en deux à trois minutes. Il prend dans ce but tous les dixièmes de seconde une photo des parties du corps du client. Il en résulte un avatar 3D dont la précision est de l'ordre de 0,2 millimètre.

La plus grande banque de données d'avatars 3D au monde

Outre la création d'avatars 3D, l'entreprise belge caresse aussi l'ambition d'exploiter bientôt la plus grande banque de données de profils morphologiques au monde. 'Le tout avec des garanties de confidentialité absolues', affirme-t-on chez Treedy's. L'objectif est que le client puisse sans la moindre intervention humaine utiliser son avatar pour commander des vêtements en ligne.

Le prix demandé par la startup pour son scanner 3D n'a pas été communiqué.