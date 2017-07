Une jeune entreprise belge luttant contre les vols dans les magasins se distingue aux Etats-Unis

SpotCrowd est la startup d'Alexander Siera, Roderick Lindner et Johnny Mills. Elle diffuse des images de caméras vers une plate-forme où d'autres les visionnent en temps réel et signalent ainsi des activités suspectes. Les visages des consommateurs sont automatiquement floutés. Un 'spotter' ne sait pas non plus de quel pays ou de quel magasin proviennent les images qu'il visionne.

TechStars est un accélérateur américain de premier plan, qui a la réputation d'être très strict au niveau des sélections. Parmi trois mille candidats, il n'y a ainsi chaque fois que dix entreprises qui sont choisies. SpotCrowd est la deuxième start-up belge, après Datacamp en 2015, à pouvoir participer. Datacamp avait récolté à l'époque deux millions de dollars.

Chez nous, SpotCrowd s'est déjà tournée vers Imec.istart et Start It @kbc. Cette dernière collabore depuis 2016 avec TechStars. Son but est de guider des starters belges Outre-Atlantique.

Le programme auquel SpotCrowd va participer, ne cible du reste pas spécifiquement les entreprises de vente au détail. Il y aura ensuite une journée de démos devant un millier de capital-risqueurs, de fonds d'investissement et d'autres partenaires potentiels. C'est ainsi que les dix startups de l'édition précédente avaient recueilli en tout 35 millions de dollars.