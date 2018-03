Une injection de capital d'1 million d'euros pour la plate-forme de partage 'Helpper'

La startup anversoise Helpper propose une plate-forme sur laquelle des gens nécessitant de l'aide à domicile d'une part et des personnes prêtes à les aider d'autre part peuvent se rencontrer. Il est question ici d'une assistance non médicale, comme par exemple aller faire les courses, transporter une personne quelque part ou simplement offrir de la compagnie.

Helpper est actuellement active à Anvers et à Gand, mais avec cette injection de capital, elle entend s'étendre encore. Elle sera ainsi disponible à Bruxelles dès cet été. Une quatrième ville viendra encore s'ajouter plus tard cette année. A terme, Helpper souhaite s'étendre à d'autres pays européens.

Des caisses d'assurance maladie intéressées

En plus de cet investissement, Helpper annonce aussi qu'elle va collaborer avec Partena Ziekenfonds et Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) en Flandre. Ces caisses d'assurance maladie orienteront désormais vers Helpper les personnes ayant besoin d'aide pour les tâches quotidiennes. 'Les aidants effectueront les travaux que les assistants sociaux ou autres prestataires ne peuvent pas toujours réaliser. Ils sont flexibles et habitent parfois à proximité. De plus, cela ne coûte rien à la société. La demande de soins et les coûts correspondants augmenteront de manière gigantesque dans les années à venir, et c'est là qu'Helpper peut jouer un rôle social important', déclare Stefaan Lauwers, CEO de Partena Ziekenfonds.