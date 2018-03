Une fonction de mail vocal-vidéo pour Google Duo

Google introduit la nouvelle fonction dans une nouvelle mise à jour de son appli de clavardage (chat) vidéo Duo. Au moyen d'une courte vidéo ou d'un message audio de 30 secondes maximum, vous pourrez désormais laisser un message, si votre répondant n'est pas disponible.

Duo ne pourrait être mieux qualifié que de réponse de Google à FaceTime pour iOS et ce, même si l'appli de chat vidéo d'Apple ne dispose actuellement pas encore d'une fonction de mail vocal similaire. Les messages vidéo de Duo font toutefois penser à des services tels Snapchat faisant la part belle à l'envoi de brèves vidéos ou de photos retouchées, sauf que Snapchat ne possède pas non plus une fonction d'appel vidéo que l'on retrouvera bientôt aussi dans Instagram.

Selon le géant des recherches, la mise à jour sera à partir d'aujourd'hui progressivement déployée au niveau mondial et ce, pour les utilisateurs tant Android qu'iOS.

Plus populaire qu'Allo