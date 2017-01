Une étudiante de l'UCL remporte le premier Internet Student Paper Award

La lauréate Lise Frehen, diplômée de l'UCL Louvain-la-Neuve, a étudié dans le cadre de sa thèse le rôle de l'Union européenne dans la gouvernance de l'internet et des télécommunications. Lors de la cérémonie de remise du prix à la Fondation Universitaire de Bruxelles, Lise Frehen a reçu une récompense de 1.000 euros des mains du président de l'ISPA, Henri-Jean Pollet.

Les thèses transmises émanaient de différentes disciplines académiques et traitaient de sujets variés, tels le nuage, la neutralité du net ou la reconnaissance du visage. Les envois provenaient des diverses universités wallonnes, flamandes et bruxelloises. Avec l'Internet Student Paper Award, l'ISPA entend mettre en exergue la recherche des étudiants en master dans le domaine de l'internet et ce, d'abord et avant tout dans le secteur internet belge. En outre, cette récompense souligne l'importance du développement de l'expertise académique sur l'internet.