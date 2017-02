Une entreprise-soeur de Google: "Uber nous a volé une importante technologie"

Anthony Lewandowski a dirigé pendant neuf ans le projet de la voiture autonome de Google. D'après la plainte déposée par Waymo, l'entreprise qui est en fait un prolongement de cette division, l'ex-collaborateur aurait dérobé des informations confidentielles relatives à la technologie de la voiture sans chauffeur. Six semaines avant son départ, il aurait ainsi téléchargé quelque 14.000 documents.

Ensuite, Lewandowski a créé sa propre start-up appelée Otto dans le but de préparer également une voiture autonome. L'année dernière, Uber a racheté cette jeune entreprise pour un montant de 680 millions de dollars.

