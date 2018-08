Une entreprise belge signe un important contrat IT avec la Commission européenne

Le prestataire de services informatiques Modis Belgique a signé un accord avec la Commission européenne pour la gestion de 1.200 informaticiens, annonce-t-il jeudi. Le contrat-cadre d'une valeur de plus de 500 millions d'euros, le plus important concernant les services IT au sein de la Commission, sera exécuté au cours des quatre prochaines années.