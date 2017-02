Une entreprise belge entend partager des présentations en direct sans wifi

Crowdbeamer existe depuis quelque temps déjà, mais lance aujourd'hui son produit éponyme. Pour le public présent, il suffit de télécharger une appli pour PC, tablette ou smartphone, et il reçoit directement la présentation en temps réel, avec prise de notes possible.

Le présentateur doit placer lui-même l'appareil de Crowdbeamer entre son ordinateur portable et le vidéoprojecteur (beamer). L'appareil crée alors un réseau wifi local pour les personnes présentes. Il dispose d'une batterie de 4.000 mAh, afin de permettre le partage des présentations dans des endroits moins évidents. Il est équipé en outre d'un connecteur ethernet et d'espaces de stockage interne et externe (carte microSD).

Crowdfunder a été fondée par Hans Romaen et Peter Ryckaert. Deloitte et Hanssens Telecom utilisent déjà son produit et son software.