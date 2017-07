Une enceinte intelligente appelle la police pendant une dispute conjugale

Les commandes mal comprises par les enceintes intelligentes peuvent mettre nos nerfs à rude épreuve mais, au Nouveau-Mexique, cela a peut-être sauvé une vie.

Un homme se trouvait à son domicile avec sa compagne et leur petite fille. Une dispute a alors dégénéré et il a menacé physiquement sa petite amie. Ayant supposé que celle-ci avait appelé la police, il l'a menacée de son arme à feu et a crié : 'Did you call the sheriffs?'. Ce n'était pas le cas, mais l'enceinte intelligente installée dans la maison a interprété la question comme un ordre ("call the sheriffs") et a appelé le 911.

Des vies sauvées

Les services de police ont entendu la confrontation violente en arrière-plan et se sont immédiatement rendus sur place. Ils ont alors pu libérer la femme et sa fille. La police a demandé des renforts et une équipe du SWAT a réussi à mettre l'homme hors d'état de nuire après un assaut de plusieurs heures. Le forcené se trouve aujourd'hui en détention préventive.

Selon les autorités, l'enceinte intelligente a peut-être sauvé une vie. "L'utilité insoupçonnée de cette nouvelle technologie a sauvé une mère et son enfant d'une situation extrêmement dangereuse", a déclaré un agent de police à ABC News.

Respect de la vie privée

On ne sait pas précisément de quelle enceinte intelligente il s'agit. Selon de premières déclarations, il s'agissait d'un assistant Google Home, mais cette information a entre-temps été réfutée.

L'année dernière, la police américaine avait déjà délivré un mandat en vue d'obtenir les données de l'enceinte Amazon Echo, dans l'espoir que celle-ci ait enregistré les fragments sonores d'un meurtre. Avec la popularité croissante des enceintes intelligentes, il est probable que l'utilité de cette technologie dans le cadre des enquêtes de police prenne encore de l'ampleur. Dans un même temps, les incidents montrent clairement à quel point les gens ont peu conscience de la façon dont ces appareils sont susceptibles de porter atteinte à leur vie privée.