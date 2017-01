Une augmentation de capital chez nanoGrid

Les deux investisseurs, non nommément cités, ont injecté conjointement 600.000 euros. nanoGrid dispose d'un système de gestion de l'énergie pour entreprises, permettant d'analyser, de visualiser, puis d'optimaliser la consommation énergétique dans différentes filiales sur base de la technologie que possède le client.

L'entreprise existe depuis 2012, compte seize collaborateurs et est dirigée par son fondateur, Joost de Smedt. Elle se focalise sur le B2B au Benelux, avec aussi des projets-pilotes chez McDonalds en Inde et au Nigeria. Grâce à cet investissement, nanoGrid souhaite s'étendre notamment en France, en Allemagne, en Espagne et en Irlande. Elle entend aussi préfinancer des installations, afin de maintenir le coût d'accès pour les clients à un niveau abordable.