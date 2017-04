Une appli To-Do devrait bientôt remplacer Wunderlist

L'appli des tâches populaire Wunderlist vit ses derniers mois. La petite entreprise avait été rachetée en 2015 par Microsoft. Or cette dernière sort à présent une édition 'preview' de sa propre appli: 'To-Do'. Et l'entreprise d'ajouter illico qu'elle ne retirera Wunderlist du circuit que quand elle sera certaine que "le meilleur de Wunderlist sera intégré à To-Do". Mais elle confirme aussi qu'elle a l'intention de supprimer bientôt Wunderlist.

Wunderlist est une liste des tâches qui permet aux utilisateurs de tenir facilement à jour les choses à faire, listes des courses et autres, et de les partager avec les autres membres de la famille par exemple. Aujourd'hui, Microsoft a déjà conçu un outil d'importation en vue de porter les tâches existantes vers To-Do. La principale nouveauté de To-Do, ce sont les 'suggestions intelligentes', par lesquelles l'appli propose d'ajouter certaines tâches sur base de l'intelligence artificielle. S'il y a par exemple une tâche que vous n'aviez pas terminée la veille, l'appli suggérera que vous la finissiez aujourd'hui.

L'appli de Microsoft offre aussi une intégration avec d'autres composants Office. Le mini- programme s'articule sur Office 365 et peut effectuer des synchronisations avec Outlook notamment. Microsoft signale cependant qu'un abonnement à Office 365 n'est pas nécessaire pour utiliser l'appli. Cette dernière n'est toutefois pas encore vraiment prête à l'emploi. Elle n'est ainsi pas encore disponible pour le Mac, l'iPad et la tablette Android. Le partage des tâches, qui fonctionnait de manière très fluide dans Wunderlist, n'est pas encore prêt non plus. Microsoft promet d'y veiller.