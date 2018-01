Une appli d'abstinence pointée du doigt à cause de 37 grossesses non-désirées

Au niveau mondial, quelque 700.000 couples recourent à 'Natural Cycles'. Sur base de la température du corps et de tests d'ovulation, cette appli détermine les jours où les couples doivent utiliser de préférences des moyens contraceptifs et ceux où cela n'est pas nécessaire. Natural Cycles est labélisée CE et est de ce fait agréée à la vente dans l'Union européenne.

Or voici que la section 'avortements' de la clinique Södersjukhuset de Stockholm mentionne des dizaines de cas, où l'appli s'est trompée, ce qui a provoqué au moins 37 grossesses non-désirées. La clinique en a informé l'autorité suédoise en charge des produits médicaux.

L'entreprise à l'initiative de 'Natural Cycles' a entre-temps effectué une enquête interne. "Aucun moyen de contraception n'est efficace à cent pour cent, et les grossesses non-désirées resteront donc un risque quelle que soit la méthode utilisée. 'Natural Cycles' présente un Pearl Index de 7, ce qui représente une efficience de 93 pour cent", a déclaré l'entreprise à la station officielle suédoise SVT.

Concrètement, cela signifie que si cent femmes utilisent l'appli pendant un an environ, sept d'entre elles peuvent devenir enceintes (ou plus exactement: 7 grossesses sur 1.200 cycles de menstruation). C'est là un facteur dix fois supérieur à l'utilisation de la pilule ou d'un stérilet, mais aussi un facteur dix fois moindre que si aucune forme d'anti-conception n'est utilisée. Ces valeurs se basent toutefois sur une utilisation correcte, alors que dans la pratique, certaines femmes se trompent dans le recours à cette méthode.