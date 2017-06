Une appli belge pour chantiers de construction recueille 5 millions d'euros

La phase de capitalisation de 5 millions d'euros était dirigée par Fortino Capital (Duco Sickinghe ) et par des investisseurs existants, dont Inventures, Matexi et le co-fondateurs de Showpad, Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere et Peter Minne.

AproPLAN est une appli qui veut rendre le stylo et le papier superflus sur les chantiers de construction pour les entrepreneurs, les ingénieurs, les architectes et les clients. Grâce aux tablettes et aux smartphones, c'est tout un environnement fiable commun unique qui est créé pour ces professionnels de la construction. Entamer des projets de construction, les enregistrer et en établir des rapports, tout cela est nettement simplifié grâce à l'appli. Autrement dit, l'ambition est de faire entrer le secteur historiquement lourd de la construction dans l'ère numérique.

Le logiciel AproPLAN a été mis en oeuvre en 2012, afin de mettre fin aux coûts et retards inattendus, tellement caractéristiques, hélas, du secteur de la construction. Avec l'argent ainsi récolté, la startup entend à présent accroître ses efforts de marketing et de vente, mais en outre aussi ajouter de la fonctionnalité supplémentaire en vue d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur les chantiers. "AproPLAN provoque dans le secteur de la construction la même révolution que celle de Salesforce dans la vente", affirme le CEO Thomas Goubau. "Salesforce a créé l'image à 360 degrés pour le client. Nous aussi, nous offrons à tous les acteurs concernés sur les chantiers une image à 360 degrés de toutes les informations utiles."

En Belgique, la technologie d'AproPLAN a déjà été utilisée pour la construction du shopping center Docks Bruxsel et du bâtiment Gateway par exemple. Mais des acteurs de premier plan du secteur de la construction, tels BAM, Besix et CFE, sont également des clients.