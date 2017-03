Un tribunal bloque booking.com en Turquie

Selon le tribunal, le site de réservations néerlandais s'est rendu coupable de pratiques commerciales déloyales en interdisant entre autres à des hôteliers de faire de la publicité par eux-mêmes. Dans l'attente d'un jugement définitif dans cette affaire, toutes les activités de booking.com en Turquie ont par conséquent été 'préventivement' suspendues. A partir de leur pays, les Turcs ne peuvent donc plus effectuer de réservations via le site web. Mais de l'étranger, il reste possible de réserver sans problème des séjours en Turquie. Les réservations effectuées précédemment restent valables, selon TURSAB. Préalablement, l'entreprise avait dû payer à l'autorité en charge de la concurrence en Turquie une amende de 640.000 euros dans le cadre d'une autre enquête portant sur la parité des prix.

Dans une réaction, booking.com déclare toujours respecter les lois locales. "En tant qu'entreprise d'e-commerce, nous sommes convaincus que nous contribuons à une saine concurrence sur le marché turc... Nous sommes confiants en une issue positive de cette affaire et espérons que nos clients turcs pourront de nouveau utiliser rapidement nos services", explique-t-on chez booking.com.