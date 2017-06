Un solide gain pour BlackBerry grâce à une victoire dans une affaire de brevets

Le bénéfice net de l'entreprise au premier trimestre se clôturant fin mai a été de 671 millions de dollars. Un an plus tôt, BlackBerry avait encore essuyé une perte de 670 millions de dollars, surtout à cause d'un important amortissement. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 235 millions de dollars contre 400 millions durant la même période de l'année passée.

BlackBerry estimait avoir payé longtemps des montants trop élevés à Qualcomm pour des licences relatives à l'utilisation de la technologie de cette entreprise. En avril, la Justice donna raison à BlackBerry au terme d'un procès opposant les deux firmes.

L'entreprise est connue pour ses smartphones à clavier qui furent très populaires durant belle lurette. Elle manqua cependant le train des appareils plus modernes et scinda finalement entièrement sa division hardware. Des téléphones BlackBerry sont certes encore produits, mais par d'autres entreprises. BlackBerry s'occupe à présent de logiciels professionnels.