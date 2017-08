Un site web néonazi semble avoir été piraté par Anonymous, mais le collectif de pirates le dément

Sur le site web néonazi The Daily Stormer, on a vu apparaître un message indiquant qu'il avait propagé trop longtemps en ligne son 'contenu haineux' et qu'il allait être mis hors d'état de nuire ce mardi. Ce message porte la signature d'Anonymous, mais selon le collectif de hackers, c'est The Daily Stormer qui a lui-même mis le piratage en scène.