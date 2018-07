Un service de messagerie israélien pour améliorer Workplace de Facebook

Redkix existe depuis trois ans environ et est spécialisée dans la rationalisation de l'e-mail et des communications de groupe. Elle supporte ainsi Exchange, Office 365 et Google Apps et étend l'e-mail et les conversations par clavardage (chat) avec des fonctions supplémentaires. L'entreprise a été créée par Oudi et Roy Antebi (cf. photo).

Facebook envisage d'intégrer l'entreprise à Workplace, la variante professionnelle de Facebook, qu'elle a lancée en 2016 et qui concurrence Yammer et Slack. On ne connaît pas le montant du rachat de Redkix, mais selon une source qui s'est confiée à l'agence de presse Reuters, il serait question de 'moins de 100 millions de dollars'.

Redkix possède des bureaux à Tel Aviv et en Californie. Elle a déjà recueilli (selon la même source) de 17 à 20 millions de dollars auprès de Salesforce Ventures, Wicklow Capital, SG VC et Ori Sasson notamment. D'après Recode, David Marcus, l'ex-directeur de Facebook Messenger et à présent en charge de la chaîne de blocs au sein de l'entreprise, aurait dans le passé également investi dans Redkix.