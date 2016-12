Un rachat amène 4C Consulting au Moyen-Orient

Les deux entreprises continueront provisoirement d'opérer sous leur propre appellation. Cloudsocius, active depuis 2012, compte 65 consultants Salesforce et est présente dans 15 pays. Son managing director et co-fondateur Gareth Stephens sera le CEO pour la Grande-Bretagne et le Moyen-Orient.

Suite à cette reprise, 4C Consulting disposera de 180 consultants. A l'entendre, l'entreprise sera ainsi le principal partenaire Salesforce indépendant d'Europe avec des filiales à Londres, Paris, Bruxelles, Malines, Lille, Dubaï, Casablanca et Varsovie. L'entreprise est dirigée par Pascal Borremans. Kris Larivière en est le CCO, alors que Johan Vangenechten est le président du groupe.