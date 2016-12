Un partenaire américain pour CoScale

CoScale est une jeune entreprise gantoise spécialisée notamment dans le contrôle des performances des pages web. Grâce au partenariat conclu avec celle-ci, BoxBoat Technologies reprendra désormais la technologie de CoScale dans sa gamme 'end-to-end' de visualisation des performances des applications se trouvant dans un container via Docker.

"Les entreprises se mettent de plus en plus à installer Docker dans leurs environnements de production", explique Tim Hohman, CEO de BoxBoat, dans un communiqué de presse. "Pour déployer leurs micro-services et offrir à leur infrastructure en container les garanties de performances adéquates, elles ont besoin d'outils et de services spécialisés." "Le focus unique de BoxBoat sur les services d'implémentation Docker et les solides capacités de contrôle via Docker de CoScale s'harmonisent parfaitement", ajoute le CEO de CoScale, Stijn Polfliet.

Docker est une technologie de virtualisation open source permettant de placer tout un environnement IT dans un container. Ce dernier peut ensuite être déployé dans n'importe quel nuage, serveur ou centre de données.

Concrètement, BoxBoat se chargera de la vente et de la mise en oeuvre des produits de CoScale sur la côte est des Etats-Unis. Elle entend surtout se concentrer sur les services financiers, les soins de santé et les pouvoirs publics.