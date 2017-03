Un nouveau président EMEA chez Lenovo

Dans son nouveau rôle, Bornibus devra développer plus avant la stratégie professionnelle de Lenovo. "François possède déjà pas mal d'expérience en activités EMEA et dispose d'une large connaissance de Lenovo", affirme Luca Rossi dans un communiqué de presse. "Conjointement, nous veillerons à mettre en place une base solide qui, combinée avec l'expérience et les capacités de dirigeant de François, fera en sorte que Lenovo continue d'atteindre ses objectifs professionnels."

Bornibus est COO de Lenovo EMEA depuis 2012 et est parvenu au cours de cette période à plus que doubler la part de marché du fabricant de PC dans cette zone pour la porter de 10 à 21,1 pour cent. Lenovo est ainsi devenu le deuxième plus important acteur sur le marché du PC dans la région EMEA. Selon le communiqué de presse, Bornibus a également joué un rôle en vue dans la transformation de Lenovo après l'acquisition de Medion, la division System x d'IBM, et de Motorola Mobility. Avant d'être actif chez Lenovo, Bornibus fut entre autres general manager de Nokia France et Benelux. Il travailla aussi pour Palm, HP et Compaq.