Un nouveau managing director chez SAP Belux

Alain Georgy succède à Patrick Van Deven au poste de managing director de SAP Belux. Van Deven rejoint pour sa part SAP Nederland, où il a été nommé directeur général. Jusqu'il y a peu, Georgy était encore sales director chez General Business. A présent, il va diriger les 270 collaborateurs de SAP Belux.

En sa qualité de managing director, Alain Georgy sera responsable de toutes les activités de SAP en Belgique et au Luxembourg. "SAP dispose d'une position de force dans le secteur du business software", déclare Alain Georgy dans un communiqué de presse. "Ma principale priorité sera non seulement de maintenir cette position, voire de la renforcer, mais aussi de positionner clairement SAP en tant qu'initiateur de tendances innovant au moyen de solutions 'cloud, platform & development'." Alain Georgy possède quasiment 30 années d'expérience dans l vente et le management, notamment chez SAP, Oracle, MFTEL et ALTI.