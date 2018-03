Un nouveau fournisseur belge combine téléphonie fixe et mobile via le nuage

Précédemment, Intellinet offrait des services Voice Over IP (voix sur IP) pour la téléphonie fixe, mais à partir d'avril, l'entreprise proposera aussi des services mobiles via le réseau Base. Le fournisseur souhaite, à l'entendre, libérer les entreprises de services séparés en téléphonie fixe et mobile. Intellinet estime que des économies peuvent être réalisées sur base de ce qu'elle appelle une 'CloudSIM' combinant les deux via internet.

Téléphonie 'cloud'

Cette formule permet de connecter une carte SIM à un central téléphonique lui-même connecté via le nuage. Les transferts d'un appareil fixe vers un appareil mobile s'effectuent au moyen d'appels internes. Ce faisant, l'utilisateur peut appeler tant en fixe qu'en mobile via internet. CloudSIM fonctionne avec un seul numéro de téléphone en fixe et en mobile, et les destinataires ne voient apparaître que le numéro du bureau lors d'un appel.

Facilité d'emploi

De plus, l'entreprise entend aussi miser sur la facilité d'emploi pour les clients. "[...] Il est parfaitement possible de séparer les appels privés et professionnels grâce à un traitement intelligent du caller ID. Les appels des clients qui téléphonent par exemple après 22H, peuvent être captés par le système de mail vocal professionnel ou par le service de permanence téléphonique de l'entreprise", indique-t-on chez Intellinet.

Enfin, Intellinet prévoit également une structure unique pour les appels fixes et mobiles. Si vous êtes en communication et que quelqu'un d'autre tente de vous atteindre par GSM, le deuxième appelant sera placé dans une file d'attente ou pourra être dévié vers un collègue.