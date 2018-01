Un nouveau conseil d'administration pour le Corda Campus d'Hasselt

Le parc de services et de technologies Corda Campus annonce l'arrivée de trois nouveaux membres au sein de son conseil d'administration. L'un d'eux est Jan Denys de Randstad. Corda Campus s'attend à ce qu'il puisse l'aider au niveau de la poursuite de son développement en tant que centre technologique.

Denys est actuellement le porte-parole et le responsable des affaires publiques de Randstad. En outre, il est spécialiste dans le milieu du travail et a fait partie du groupe d'experts 'Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat' (SALK).

Les deux autres nouveaux administrateurs, l'avocate Rita Moors et l'entrepreneur Georges Lenssen , sont tous deux connus comme vice-présidents de LRM, la société d'investissement limbourgeoise à l'initiative de Corda Campus. Eux aussi siègeront donc au sein du conseil d'administration de sept membres de Corda Campus d'Hasselt.

La réorganisation du conseil d'administration de Corda Campus résulterait d'une précédente restructuration chez LRM.