Un nouveau CFO chez une HP Inc florissante

Durant son deuxième trimestre fiscal, HP Inc a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars, en hausse de 13 pour cent par rapport à celui du trimestre correspondant de l'année dernière. Son bénéfice net s'est établi à 1,1 milliard de dollars, ce qui représente une progression de pas moins de 89 pour cent.

Une grande partie du chiffre d'affaires provient de la division Personal Systems. Les ventes d'ordinateurs portables et de bureau HP ont représenté quelque soixante pour cent du chiffre d'affaires. Cette division a vu son chiffre d'affaires croître de 14,5 pour cent à 8,76 milliards de dollars.

HP Inc est actuellement le principal vendeur de PC au monde avec une part de marché de 22,6 pour cent, selon IDC. Ce marché est certes en recul depuis des années déjà, mais la demande d'appareils premium - des modèles ultrafins notamment - va de pair, selon IDC, avec une marge plus importante.

Le trimestre écoulé, la division impression a, elle, progressé de 10,9 pour cent à 5,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'année dernière, HP a racheté les imprimantes de Samsung Electronics, dont l'intégration est en cours.

Le géant IT saisit l'occasion de la présentation de ses chiffres trimestriels pour annoncer également un changement interne. La CFO Cathie Lesjack sera remplacée par Steve Fieler, lequel était jusqu'il y a peu Head of Treasury. Lesjack, qui travaille depuis 32 ans pour HP Inc, avait précédemment déjà signalé qu'elle quitterait l'entreprise à terme.

Son départ définitif sera cependant encore un peu postposé. Lesjack assumera en effet la fonction ad intérim de Chief Operational Officer jusqu'au début de 2019. Elle y remplacera temporairement Jon Flaxman décédé en mars et ce, jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné.