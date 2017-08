Un nouveau CEO européen chez Sharp

Jusqu'il y a peu, Ishida était executive vice president de Sharp Corporation. En plus de sa nouvelle fonction, il continuera de diriger l'AIoT Business Strategy Office. Il s'agit là d'un département récemment créé et consacré à l'intelligence artificielle (AI) et à l'internet des choses (IoT).

Tetsuji Kawamura reste à bord de Sharp, puisqu'il se voit confier une nouvelle fonction aux Etats-Unis. En tant que géant électronique japonais, Sharp est surtout connu comme pionnier en écrans LCD. Depuis l'année dernière, l'entreprise appartient à Foxconn.