Un nouveau CEO chez Selligent

John Hernandez est le nouveau CEO de Selligent. Jusqu'il y a peu, il était COO et senior vicepresident service cloud chez Salesforce. Avant cela, il fut general manager collaboration business d'IBM. Il a également été actif chez Cisco. Il devra à présent mettre cette expérience au service de la poursuite de la croissance de Selligent en Europe et en Amérique du Nord.

Selligent fut créée en 2002 sous la forme d'une start-up belge, qui évolua jusqu'à disposer aujourd'hui de plusieurs filiales en Europe et aux Etats-Unis. En Belgique, l'entreprise est installée à Hasselt et à Braine-l'Alleud. En 2015, elle fut rachetée par le capital-risqueur américain HGGC, puis fusionna peu après avec l'américaine Strongview, qui figurait également dans le portefeuille de HGGC. Aujourd'hui, elle peut se targuer de posséder des clients tels ING et Netflix.

Hernandez succède au co-fondateur et ex-CEO André Lejeune. Ce dernier continuera cependant de siéger au sein du conseil d'administration de l'entreprise.