Un nouveau CEO chez Ordina Belux

Verhaevert vient de CSC & DXC Technology, où il était depuis 2012 general manager insurance pour la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie. Entre 2004 et 2012, il fut partner financial services chez CSC. Précédemment, il a été aussi actif notamment chez IBM, PwC et KPMG.

Le nouveau directeur succède à Franky Van Damme, qui était depuis novembre de l'année dernière CEO des activités Belux et ce, après que Jo Maes, qui occupait jusque là cette fonction, ait été nommé CEO d'Ordina S.A., la structure chapeautant les activités belges, néerlandaises et luxembourgeoises.

Ordina a engagé Verhaevert pour son expérience dans le secteur financier et pour son expertise dans la conduite d'équipes en 'business consulting', ainsi qu'en services ICT et d'externalisation. "Je sais qu'avec Lieven, le club Ordina Benelux est promis à un bel avenir car de par sa passion et son enthousiasme, il aidera à rencontrer et à soutenir les ambitions de l'entreprise", a déclaré Jo Maes, CEO d'Ordina S.A.