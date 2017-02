Un nouveau CEO chez F5 Networks

François Locoh-Donou sera à partir du 3 avril président et CEO de F5 Networks. Il prendra donc la place de John McAdam, qui dirigea l'entreprise ces dernières années. Le nouveau directeur a travaillé précédemment comme senior vice-president et COO au sein de l'entreprise réseautique et technologique Ciena. Avant cela encore, il fut actif au sein du département R&D de l'entreprise française Photonetics.

Locoh-Donou n'est donc pas le premier successeur à McAdam. En mai 2015, l'entreprise avait en effet déjà jeté son dévolu sur Manny Rivelo, mais ce dernier s'en alla au bout de cinq mois à peine pour des raisons de 'principes personnels'. Dans l'attente d'un second successeur, McAdam fut de nouveau nommé CEO. Il va donc reprendre congé, même s'il continuera de siéger au sein du conseil d'administration.