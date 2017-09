Un mécanisme de support permet à un hacker belge d'accéder à des centaines d'entreprises

Des centaines d'entreprises peuvent être piratées depuis des années déjà via leur helpdesk et ce, en raison d'une faille logique qui n'avait précédemment encore jamais été découverte. En exploitant cette faille, des pirates peuvent se frayer un chemin vers le helpdesk, la communication interne et, dans certains cas, les comptes de médias sociaux d'une entreprise.