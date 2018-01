Un maliciel Android sophistiqué a accès à vos messages WhatsApp et Messenger

Des chercheurs de Kaspersky ont découvert une nouvelle forme de malware Android, baptisé 'Skygofree'. Il s'agit en l'occurrence d'applis nuisibles qui se fraient un chemin vers les messages WhatsApp et Messenger et qui sont aussi capables d'activer le micro et les appareils photo de votre smartphone.